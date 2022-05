UP Board Exam 2023 Calendar: यूपी बोर्ड ने बदला एग्जाम पैटर्न, चेक करें 2023 का वार्षिक कैलेंडर

UP Board Exam 2023 Calendar, UP Board Exam Pattern, UPMSP Exam, upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 2023 का वार्षिक कैलेंडर रिलीज कर दिया है. साथ ही नए एग्जाम पैटर्न की भी जानकारी दे दी है. 2023 के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक, 2022-23 सत्र का पूरा पाठ्यक्रम 20 जनवरी 2023 तक पूरा करवा लिया जाएगा. यूपीएमएसपी (UPMSP) ने प्री बोर्ड और 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th 12th Exam 2023) 2023 के संबंध में भी अहम जानकारी साझा की है.











