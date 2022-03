UP Board Exams 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव, अब इस हिसाब से करें तैयारी

नई दिल्ली (UP Board Exams 2022, UP Board Exam Pattern, upmsp.edu.in). कई अन्य बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न (UP Board Exam Pattern) में भी बदलाव किया गया है. यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी और नए मॉडल पेपर (UP Board Model Paper) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किए जा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exams 2022) 24 मार्च 2022 से शुरू होगी.

बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया था (UP Board Exam Schedule). इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न (UP Board Exam Pattern) में कई बदलाव किए गए हैं. अगर आप यूपी बोर्ड 10वीं या 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको नए पैटर्न की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलती है.

बदल गया यूपी बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट

यूपी बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न (UP Board Exam Pattern) के अनुसार, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 50-20-30 फॉर्मेट में होंगी. इसमें लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) होंगे और शेष 30 अंक इंटरनल एग्जाम (Internal Exam) के आधार पर दिए जाएंगे.

अगले हफ्ते जारी हो सकते हैं एडमिट कार्ड

यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू होगी (UP Board Exam Date). उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड (UP Board Admit Card) अगले हअते तक जारी किए जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) ने ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर (UP Board Model Paper) भी जारी किए हैं.