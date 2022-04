UP Board News: यूपी बोर्ड के छात्रों को करनी होगी इंटर्नशिप, स्कूल से मिलेगी जॉब मार्केट की समझ

UP Board News, UP Board Exam, Internship, UP CM Yogi Adityanath, UP Jobs: इन दिनों एजुकेशन सेक्टर में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं. नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020) ने स्टडी और एजुकेशन पैटर्न को काफी हद तक बदल दिया है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भी यूपी बोर्ड परीक्षा और स्कूली पढ़ाई के संबंध में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इनके तहत, यूपी बोर्ड 10वीं का एग्जाम पैटर्न (UP Board Exam Pattern) बदला जा रहा है और स्कूली छात्रों को इंटर्नशिप के जरिए जॉब मार्केट (Job Market) की जानकारी दी जाएगी.