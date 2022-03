UP Board Paper Leak: आखिर कैसे लीक हुआ यूपी बोर्ड इंग्लिश का पेपर? जानें अब कब होगी परीक्षा

UP Board Paper Leak, UP Board Exam 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो चुकी है. आज यानी 30 मार्च 2022 को इंटरमीडिएट की दूसरी पाली में इंग्लिश की परीक्षा होनी थी. लेकिन 24 जिलों में इंग्लिश पेपर लीक (English Paper Leak) हो जाने की वजह से उसे उन जिलों में रद्द कर दिया गया. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने एसटीएफ (STF) को पेपर लीक की जांच करने का आदेश दिया है. यूपी बोर्ड 12वीं के छात्रों को जल्द ही परीक्षा की नई तारीख बता दी जाएगी.