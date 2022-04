UP Board Practical Exam 2022: क्या आप यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा देने जा रहे हैं? ध्यान में रखें ये बातें

UP Board Practical Exam 2022, upmsp.edu.in, UP Board Results 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा आज से दो चरणों में शुरू हो चुकी है. इस साल यूपी बोर्ड ने पहले थ्योरी परीक्षाओं का शेड्यूल बनाया और उसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षाओं का. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकता है. यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा (UP Board Practical Exam Guidelines).