UP Board Results 2022: यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी ध्यान दें, इन विषयों में मिलेंगे बोनस अंक

UP Board Results 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UPMSP: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हर साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाता है. इस साल मार्च-अप्रैल में यूपी बोर्ड परीक्षा हुई थी. यूपी बोर्ड पेपर लीक से लेकर चीटिंग की खबरों तक, यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लगातार सुर्खियों में बनी रहीं. इन दिनों राज्य के अलग-अलग केंद्रों पर यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है. इसके साथ ही बोर्ड ने उन विषयों की भी जानकारी दी है, जिनमें स्टूडेंट्स को बोनस अंक मिलने की संभावना है (UP News).