NEET Exam: इस कोर्स के लिए भी जरूरी है नीट स्कोर, पढ़ें यूपी सरकार का नया आदेश

NEET Exam, Medical Course, Employment News, UP Job, Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी आदेश जारी किया है. अब जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी (जीएनएम) और बीएससी नर्सिंग कोर्स (Nursing Course) की पढ़ाई करने के लिए भी नीट परीक्षा देनी होगी. नीट स्कोर (NEET Score) के आधार पर ही इन मेडिकल कोर्स में दाखिला मिलेगा. साथ ही राज्य में 10 हजार पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical Staff) की नियुक्ति और कुछ नए कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए हैं.