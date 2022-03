UP Paper Leak: यूपी में पहले भी लीक हुए हैं पेपर, जानिए सबसे ज्यादा चर्चित मामले

नई दिल्ली (UP Paper Leak, UP Board Paper Leak, UP News, Yogi Adityanath). उत्तर प्रदेश में इन दिनों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है (UP Board Exam 2022). यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हुई थी और इस साल पेपर के दौरान काफी सख्ती बरती जा रही है. हैरानी की बात है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद आज 12वीं की दूसरी पाली में होने वाली अंग्रेजी परीक्षा का पेपर 24 जिलों में लीक हो गया (UP English Paper Leak).

यूपी बोर्ड पेपर लीक (UP Board Paper Leak) की बात सामने आते ही उन 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया. साथ ही पेपर लीक की जांच भी शुरू कर दी गई. लेकिन इस घटना ने यूपी में पेपर लीक होने के पुराने सभी मामले भी याद दिला दिए (UP Paper Leak). बीते कुछ सालों में यूपी में कई मुख्य पेपर लीक हुए हैं, जो लंबे समय तक सुर्खियों में भी रहे थे. आप भी डालिए यूपी पेपर लीक (UP News) मामलों पर एक नजर.

1- यह मामला 2017 का है. दारोगा पद के लिए हो रही ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रदेश के 22 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. 25 और 26 जुलाई 2017 को तकरीबन 1 लाख 20 हजार आवेदकों को परीक्षा देनी थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया था. इस मामले में आगरा के ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

2- 2 फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक का मामला सामने आने पर जूनियर इंजीनियर (जेई) परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था. इसमें यूपी एसटीएफ ने जौनपुर के रहने वाले परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया था.

3- जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (UPSSSC Paper Leak) परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. एसटीएफ ने पेपर लीक होने की पुष्टि की तो तत्काल प्रभाव से इसे भी रद्द कर दिया गया था. 14 विभागों में लोअर सबऑर्डिनेट के पदों के लिए करीब 67 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

4- 2 सितंबर 2018 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत ही नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती के लिए होने वाला पेपर आउट हो गया था. इस मामले में यूपी एसटीएफ ने मेरठ से 11 लोगों को गिरफ्तार किया था.

5- अगस्त 2021 में प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (UPSSSC PET) हुआ था. 75 जिलों में लगभग 70 हजार सीसीटीवी कैमरों से इस परीक्षा की निगरानी की जा रही थी लेकिन फिर भी पेपर आउट होने पर सभी के होश उड़ गए थे.

6- 6 अगस्त 2021 को पहली शिफ्ट में B.Ed परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आई थी. हालांकि सरकार ने जांच कराई तो यह पेपर लीक मामला फर्जी निकला था.

7- नीट एग्जाम (NEET Exam) 12 सितंबर 2021 को होना था. लेकिन NEET परीक्षा से 1 दिन पहले यानी 11 सितंबर 2021 को सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने का दावा किया गया था. हालांकि, अधिकारियों ने पेपर लीक का खंडन करते हुए इसे फर्जी खबर करार दिया था.

8- 28 नवंबर 2021 को यूपीटीईटी पेपर लीक होने की खबर सामने आने पर उसे भी रद्द कर दिया गया था. फिर यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी (UPTET Paper Leak).