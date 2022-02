UP Board Exam 2022: सभी छात्रों को देनी होगी प्री बोर्ड परीक्षा, UPMSP जल्द जारी करेगा शेड्यूल

UP Board Exam 2022, UPMSP: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल (UP Board Exam 2022 Schedule) जारी कर देगा. यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) का रिजल्ट जारी होने के बाद किया जाएगा. वहीं, यूपीएमएसपी (UPMSP) ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी स्कूलों को अपने यहां यूपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन अनिवार्य तौर पर करवाना होगा. यूपी बोर्ड परीक्षा (UPMSP Exam) से जुड़े सभी अपडेट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in देखते रहें.