UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड ने जारी की परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, 35 जिले अब भी हैं बाकी

UP Board Exam 2022, UPMSP Exams 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. अभी तक की जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च के आखिरी हफ्ते में आयोजित होने की संभावना है (UP Board 10th 12th Exam 2022). यूपी बोर्ड फिलहाल परीक्षा केंद्र निर्धारित करने में जुटा हुआ है (UP Board Exam Centre). जिलों को 13 जनवरी तक परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए डेटा अपलोड करना था, लेकिन इतनी देर हो जाने के बावजूद अब तक 40 जिलों ने ही परीक्षा केंद्रों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की है.