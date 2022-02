UP Board Exam 2022: छात्रों के लिए आई अच्छी खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा एक्सट्रा टाइम

UPMSP, UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) का रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद किया जाएगा. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) का चयन बहुत सावधानी से किया गया है और नकल रोकने के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं. फिलहाल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, उन्हें यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) में पेपर सॉल्व करने के लिए एक्सट्रा टाइम दिए जाने की खबर सामने आ रही है.