UPPCL Answer Key : जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, जानिए कब आएगा रिजल्ट

नई दिल्ली. UPPCL Answer Key : उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने इलेक्ट्रिकल कैडर में ट्रेनी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. यह परीक्षा ऑनलाइन हुई थी. जो अभ्यर्थी यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2021 में शामिल हुए थे वह आसंर- की यूपीपीसीएल की वेबसाइट https://www.upenergy.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं. अभ्यर्थियों द्वारा आंसर-की में दिए गए जवाब पर आपत्तियां दर्ज करने के बाद यूपीपीसीएल ट्रेनी जूनियर इंजीनियर भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा. इसके बाद परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की आसंर-की ऐसे डाउनलोड करें

– सबसे पहले यूपीपीसीएल की वेबसाइट www.upenergy.in/ पर जाएं– अब वेबसाइट के होम पेज पर वैकेंसी/रिजल्ट टैब पर क्लिक करें– अब एक नया पेज ओपन होगा– यहां DOWNLOAD RESPONSE KEY & UPLOAD OBJECTION FOR THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2020/ JE/E&M लिंक मिलेगा– इसके सामने बने व्यू/डाउनलोड बटन पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा– यहां अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें– अब आपके सामने यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2021 की आंसर-की ओपन हो जाएगी– इसे डाउनलोड कर लें. इसमें दिए गए किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं.

