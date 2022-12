UPSC Interview: क्या यूपीएससी इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर्स को इंप्रेस करना गलत है? खुद IAS ने दिए बेस्ट टिप्स

नई दिल्ली (UPSC Interview, UPSC Exam). संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है (UPSC Interview Date). यूपीएससी मेंस परीक्षा 2022 में सफल हुए अभ्यर्थियों में से फिलहाल 1026 अभ्यर्थियों का ही शेड्यूल घोषित हुआ है (UPSC Mains Result 2022). अन्य अभ्यर्थियों का शेड्यूल फरवरी 2023 में जारी किया जाएगा

यूपीएससी इंटरव्यू 30 जनवरी 2023 से शुरू होकर 10 मार्च 2023 तक चलेंगे (UPSC Interview Schedule). सभी अभ्यर्थी upsc.gov.in पर लॉगिन करके अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं. इससे उन्हें इंटरव्यू डेट और सेशन की जानकारी मिल जाएगी. इंटरव्यू के एडमिट कार्ड भी जल्द ही इसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे (UPSC Admit Card).

यूपीएससी इंटरव्यू में क्या करें?

साल 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर जितिन यादव (IAS Jitin Yadav) ने यूपीएससी इंटरव्यू क्रैक करने के गोल्डन टिप्स शेयर किए हैं. उनके मुताबिक, इंटरव्यू के दौरान कभी भी बोर्ड मेंबर्स को इंप्रेस करने की कोशिश न करें. यहां सिर्फ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से जवाब देना जरूरी है. कुछ कैंडिडेट इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को इंप्रेस करने की कोशिश में ‘ओवर द टॉप’ चले जाते हैं, जो उनके लिए नेगेटिव साबित हो जाता है.

यूपीएससी इंटरव्यू में कैसे जवाब दें?

यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान यह बहुत मैटर करता है कि आप जवाब कैसे दे रहे हैं. अगर आप बहुत नर्वस होकर जवाब देंगे तो पैनल में मौजूद लोग उस बात को तुरंत परख लेंगे. जानिए आईएएस बनने के लिए इंटरव्यू में किस तरह से जवाब दें (How To Become IAS).

1- इंटरव्यू के दौरान बोर्ड मेंबर्स से आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखें लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें घूर रहे हैं.2- इंटरव्यू पैनल में मौजूद एक्सपर्ट आपको जवाब देते वक्त बीच में टोक सकते हैं. लेकिन आप भूलकर भी उन्हें न टोकें.3- किसी भी सवाल को अच्छी तरह से सुनने के बाद ही जवाब दें. हड़बड़ाहट में गलत जवाब देकर अपने नंबर कटवाने से बचें.4- अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो बोर्ड मेंबर्स से सॉरी बोलकर अगला प्रश्न पूछने के लिए कहें. किसी चीज की जानकारी न होने पर जबरदस्ती कुछ भी न बोलें.5- अपने बैकग्राउंड, कपड़ों आदि के बारे में पूरी जानकारी जुटाकर जाएं. कई बार वह आपको इसी में उलझा सकते हैं कि आप जो कपड़े पहनकर आए हैं, उसका फैब्रिक क्या है और वह कहां बनता है.

इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरे इंटरव्यू सेशन के दौरान मुस्कुराते रहें. इससे इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के सामने आपकी अच्छी और पॉजिटिव इमेज बनेगी.

