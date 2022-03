UPSC NDA Exam Admit Card 2022 : यूपीएससी ने जारी किया एनडीए परीक्षा का एडमिट कार्ड, 10 अप्रैल को होगा पेपर

UPSC NDA Exam Admit Card 2022 : संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए (NDA) परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. भारतीय सेना की नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upsc.gov.in/ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यूपीएससी द्वारा एनडीए परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2022 को पूरे देश में किया जाएगा. यूपीएससी एनडीए परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी. इस परीक्षा में मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए ढाई घंटे का समय मिलेगा. लिखित परीक्षा में पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

यूपीएससी एनडीए परीक्षा का एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करें

– सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट https://www.upsc.gov.in/ पर जाएं– अब होम पेज पर दिख रहे e – Admit Card: National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2022 लिंक पर जाएं– अब एक नया पेज ओपन होगा– यहां भी क्लिक हीयर पर क्लिक करें– अब फिर से एक नया पेज ओपन होगा– To Download e-Admit Card में लिंक पर क्लिक करें– अब इंस्ट्रक्शन पढ़कर Yes पर क्लिक कर दें– नए पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करके यूपीएससी एनडीए परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें

