नई दिल्ली (UPSC Posts, UPSC Civil Services Exam). यूपीएससी और सिविल सर्विस का जिक्र होते ही दिमाग में सबसे पहले आईएएस, आईपीएस आदि सर्विसेस का ख्याल आता है. लेकिन इन अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा भी यूपीएससी में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं.

ज्यादातर उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की ऑल इंडिया सर्विस की तैयारी करते हैं (UPSC All India Services). लेकिन रैंक कम होने पर उन्हें सिविल सर्विसेस की ग्रुप ए व ग्रुप बी की रिक्त नौकरियां ऑफर की जाती हैं (UPSC Jobs). ग्रुप ए सिविल सर्विस कैटेगरी में 16 सेवाओं को शामिल किया गया है (Group A Services List).

1- भारतीय विदेश सेवा (IFS, Indian Foreign Service)

भारतीय विदेश सेवा सबसे लोकप्रिय ग्रुप ‘ए’ सिविल सर्विसेस में से एक है (IFS Job Profile). IFS अधिकारियों को LBSNAA, मसूरी में प्रशिक्षण देने के बाद नई दिल्ली में स्थित विदेश सेवा संस्थान में भेज दिया जाता है. IFS अधिकारी को भारत के विदेशी मामले देखने की जिम्मेदारी दी जाती है. IFS अफसर उच्चायुक्त, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और विदेश सचिव बन सकते हैं.

2- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (IA & AS)

IA&AS भी काफी लोकप्रिय सेवा है. इन अफसरों को एनएएए, शिमला में प्रशिक्षित किया जाता है (IA & AS Officers). यह विभाग Comptroller and Auditor General (CAG) के अंतर्गत आता है. ये अफसर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के फाइनेंस ऑडिट करते हैं.

3- भारतीय सिविल लेखा सेवा (ICAS)

इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस के अफसर वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं. इन्हें राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (NIFM), फरीदाबाद और सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (INGAF) में प्रशिक्षण दिया जाता है.

4- भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा (ICLS)

इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है. इन अफसरों को भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती है. इनको भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) के मानेसर परिसर में स्थित आईसीएलएस अकादमी में ट्रेन किया जाता है.

5- भारतीय रक्षा लेखा सेवा (IDAS)

इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है. इस विभाग के अधिकारियों को नई दिल्ली और पुणे में प्रशिक्षण दिया जाता है. आईडीएएस कैडर के अधिकारी मुख्य रूप से सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), Defence Research and Development Organisation (डीआरडीओ) और आयुध कारखानों में काम करते हैं.

6- भारतीय रक्षा संपदा सेवा (IDES)

इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विस विभाग के अधिकारियों को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रक्षा संपदा संस्थान, में प्रशिक्षण दिया जाता है. इस सेवा का प्राथमिक उद्देश्य रक्षा प्रतिष्ठान से संबंधित छावनियों और जमीन को मैनेज करना है.

7- भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस)

इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के अधिकारियों को भारत सरकार के मीडिया विंग के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है. ये अफसर सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं. IIS सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इन अधिकारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) में दिया जाता है. उसके बाद उन्हें DD, PIB, AIR जैसे मीडिया विभागों में नौकरी मिलती है.

8- भारतीय आयुध फैक्ट्री सेवा (आईओएफएस)

इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज सेवा को ऐसे भारतीय आयुध कारखानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो रक्षा उपकरण, हथियार और गोला-बारूद का उत्पादन करते हैं. यह सर्विस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है. इस विभाग के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवार 1 वर्ष 3 महीने की अवधि के लिए नागपुर स्थित राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं.

9- भारतीय संचार वित्त सेवाएं (ICFS)

इंडियन कम्युनिकेंशन फाइनेंस सर्विस के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवार फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में ट्रेनिंग हासिल करते हैं. इस विभाग का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय डाक और दूरसंचार विभागों को लेखा और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है.

10- भारतीय डाक सेवा (IPOS)

इंडियन पोस्ट सर्विस के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को गाजियाबाद स्थित रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए) में ट्रेनिंग दी जाती है. IPoS अधिकारियों को भारतीय डाक में उच्च श्रेणी के अधिकारियों के तौर पर भर्ती किया जाता है.

11- भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS)

इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस में कार्यरत अधिकारी भारतीय रेलवे के वित्त और खातों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं. इन्हें नागपुर में नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में दो साल तक प्रशिक्षण दिया जाता है.

12- भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS)

इंडियन रेलवे पर्सोनेल सर्विस के अधिकारियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण LBSNAA से शुरू होता है. फिर ट्रेनिंग का अगला सत्र वडोदरा स्थित भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी में होता है. इस विभाग के अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के मानव संसाधन का प्रबंधन करना है.

13- भारतीय रेल यातायात सेवा (IRTS)

इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी वडोदरा स्थित रेलवे स्टाफ कॉलेज और लखनऊ में स्थित भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण लेते हैं. इन्हें भारतीय रेलवे के लिए राजस्व सृजन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है. यह सेवा रेलवे और जनता के बीच पुल का काम करती है.

14- भारतीय राजस्व सेवा (IRS)इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी LBSNAA में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेते हैं. फिर आगे के प्रशिक्षण के लिए उन्हें NADT, नागपुर और फरीदाबाद में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स अकादमी भेजा जाता है. आईआरएस अधिकारी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं.

15- भारतीय व्यापार सेवा (ITS)

इंडियन ट्रेड सर्विस के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नई दिल्ली में स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है. इस विभाग का प्राथमिक लक्ष्य देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का प्रबंधन करना है. यह कैडर वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) करता है.

16- रेलवे सुरक्षा बल (RPF)

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेल यात्रियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करना और भारतीय रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना है. यह सेवा रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है (RPF Recruitment 2023). यह एक अर्धसैनिक बल है. इसमें भर्ती किए गए उम्मीदवारों को लखनऊ स्थित जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी में ट्रेनिंग दी जाती है.

ये भी पढ़ें:

भारत में कॉलेज/यूनिवर्सिटी को कौन मान्यता देता है? कैसे बांटी गई जिम्मेदारी?कॉलेज से शुरू की तैयारी, तीसरे प्रयास में हुईं सफल, सोशल मीडिया से बनाई दूरी