Career Tips: ऑफिस के काम में नहीं आएगी कोई परेशानी, वर्क फ्रॉम होम में आजमाएं ये टिप्स

Work From Home Jobs, Productivity Hacks: देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं (Coronavirus In India). ऐसे में एक बार फिर से वर्क फ्रॉम कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है (WFH Jobs). कुछ ऑफिस में 50% एंप्लॉइज के साथ काम चल रहा है तो कुछ में स्थायी तौर पर वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है. कई एंप्लॉइज वर्क फ्रॉम होम के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं. जानिए कुछ ऐसे टिप्स (Work From Home Tips), जिनकी मदद से आप वर्क फ्रॉम होम में भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं.