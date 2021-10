Work From Home Jobs: घर बैठे इन तरीकों से करें कमाई, नहीं पड़ेगी ऑफिस जाने की जरूरत

नई दिल्ली (Work From Home Jobs, Career). साल 2020 में आए कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Pandemic) ने लोगों का काम करने का तरीका बदल दिया है. कई कंपनियों ने अपने एंप्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम (Work From Home Jobs) यानी घर से काम करने की सुविधा दे दी है (Online Jobs). वहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो चाहकर भी ऑफिस नहीं जा सकते हैं. ऐसे में उनके पास घर में रहकर कमाई करने के कई ऑप्शन हैं (Earn Money From Home).

अगर आप ऑफिस जाकर काम करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं तो आपके पास ऐसे कई जॉब ऑप्शंस (WFH Jobs Options) हैं, जिनकी मदद से आप घर में रहकर अच्छी कमाई कर सकते हैं (Earn Money From Home).

फ्रीलांसिंग में आजमाएं हाथ

फ्रीलांसिंग में करियर (Freelancing Options) बनाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं. इसके लिए ‘अपवर्क’ और ‘फ्रीलांसर’ जैसी वेबसाइट पर कस्‍टमर और टास्‍क ढूंढ सकते हैं. यहां आपको पेमेंट अकाउंट बनाना होगा. स्‍टार्टअप या दोस्‍त के बिजनेस में हाथ बंटाकर भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं. इसके लिए आप डेटा एंट्री (Data Entry Jobs), रिमोट कस्‍टमर सर्विस (Remote Customer Service) या सेल्‍स लीड्स की रिकॉर्डिंग (Sales Jobs) जैसी सर्विसेज दे सकते हैं.

ट्रांसलेशन में है अच्छा स्कोप

किसी डॉक्‍युमेंट या कंटेंट का दूसरी भाषा में अनुवाद (Translation Jobs), छोटे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग सर्विस (Accounting Jobs) आदि में मदद या रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्राइब करने जैसे कामों में अच्छा पेमेंट मिल जाता है. इसके लिए आपके पास कॉन्टैक्ट्स और इंटरनेट सर्विस अच्छी होनी चाहिए (WFH Jobs Options).

ऑनलाइन ट्यूशन से करें कमाई

आज-कल स्कूल-कॉलेज बंद होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्यूशन (Online Tuition) भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. अगर आपकी पढ़ाने में रुचि है और आप स्किल्ड हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन से घर बैठे अच्छी कमाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन काउंसिलिंग जॉब (Online Jobs) भी ले सकते हैं.