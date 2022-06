छत्तीसगढ़: बोरवेल में गिरा 10 साल का मासूम, 15 घंटे से चल रही बचाने की कोशिश

Janjgir Top Story: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पिहरिद गांव में हड़कंप मचा हुआ है. यहां 10 साल का मासूम राहुल साहू बोरवेल में गिर गया है. पूरा जिला प्रशासन उसे बाहर निकालने में पिछले 15 घंटे से लगा हुआ है. राहुल शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे बोरवेल में गिरा था और अभी तक वहीं है. हालांकि, उस पर कैमरे से नजर रखी जा रही है. वह खा-पी भी रहा है और परिजनों की आवाज भी सुन रहा है. अधिकारियों का कहना है कि उसे जल्द निकाल लिया जाएगा. - 10 year old boy falls into borewell rescue operation on janjgir champa shocking incident mpns











