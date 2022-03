शराब पीने के मामले में देश में तीसरे नंबर पर हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं, UP-MP को भी छोड़ा पीछे

रायपुर. छत्तीसगढ़ में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जमकर शराब का सेवन करती हैं. इसका खुलासा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (National Family Health Survey-5) की एक रिपोर्ट में हुआ है. हाल ही में National Family Health Survey-5 एक रिपोर्ट जारी की गई है. इसमें बताया गया है कि शराब पीने के मामले में छत्तीसगढ़ की महिलाएं (alcohol consumption in Chhattisgarh by women) देश में तीसरे नंबर पर हैं. छत्तीसगढ़ ने इस मामले में यूपी (Uttar Pradesh) और एमपी (Madhya Pradesh) जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट के मुताबित छत्तीसगढ़ में 17.3 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू (tobacco consumption women in Chhattisgarh) खाती हैं. साथ ही यहां करीब 5 प्रतिशत महिलाएं शराब की आदी हैं. मप्र में केवल 1 प्रतिशत महिलाएं ही शराब की आदी हैं. वहीं करीब 10.2 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू चबाती हैं. उत्तरप्रदेश में तंबाकू का सेवन करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 8.4 है और करीब 0.3 प्रतिशत महिलाएं शराब की आदी हैं.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई समुदायों में महिलाएं भी शराब पीती हैं. दरअसल यहां की कुछ आदिवासी समुदायों (Adivasi rice beer) की संस्कृति (Adivasi ceremonial drinking) का हिस्सा भी शराब मानी जाती है. इस कारण भी यहां महिलाओं के शराब पीने की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है. देश में छत्तीसगढ़ से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश और झारखंड की महिलाएं शराब पीती हैं. National Family Health Survey-5 रिपोर्ट के मुताबिक अरूणाचल प्रदेश में 18.8 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू खाती हैं. वहीं 52.7 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करती हैं. इसके बाद झारखंड का नंबर आता है. यहां 8.4 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू चबाती हैं और 6.1 प्रतिशत महिलाएं शराब की आदी हैं.

कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा कर बनाई सरकार

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस (Congress Government In CG) की सरकार है. यहां कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं. कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रदेश में शराबबंदी (liquor ban In Chhattisgarh) का वादा किया था. लेकिन 3 साल बाद भी प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो सकी है. शराबबंदी को लेकर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम (State Congress Committee President Mohan Markam’s statement) ने एक बयान भी दिया था. इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के 60 इलाकों में शराबबंदी नहीं की जा सकती है. इसकी वजह भी मरकाम ने बताई थी. उन्होंने कहा था कि प्रदेश के 60 इलाके अनुसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं और अनुसूचित क्षेत्र के इलाकों में शराब आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है. इस कारण यहां शराबबंदी नहीं की जा सकती.