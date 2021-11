Krishi Kanoon Wapas- ये अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत, किसानों को बधाई: CM भूपेश बघेल

रायपुर. केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस (Farm Laws Repealed) लेने का बड़ा फैसला लिया है. गुरु नानक जयंती के अवसर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की ऐलान किया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल CM Bhupesh Baghel) ने इसे अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत करार दिया है. सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है. केंद्र सरकार को तीन काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के‌ किसानों को बधाई. यह किसानों की ही नहीं, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर पर राहुल गांधी का वीडियो भी शेयर किया है. अपने ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, Mark my words, the Govt. will be forced to take back the anti-farm laws.’

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी किया ट्वीट

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों पर लिए फैसले का स्वागत किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी. लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए. कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया.’

कृषि कानून वापसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ट्वीट.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया. उन्हें कानून को वापस लेना पड़ा. ये किसानों की जीत है. तो वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीनों कृषि कानून का विरोध कर रही थी. यह किसानों की जीत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान

पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा, ‘हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है. इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.’