IT Raid: छत्तीसगढ़ में कोयला और इस्पात कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापामारी, पढ़ें ताजा अपडेट

IT raids in Chhattisgarh: आईटी विभाग ने आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के कोयला और स्टील कारोबारियों को अपने निशाने पर ले लिया है. आयकर विभाग ने आज रायपुर और रायगढ़ में कोयला और स्टील कारोबारियों (coal and steel traders) के 20 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है. इन कार्रवाइयों में क्या मिला है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है.











Follow us on