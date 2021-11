45 सरकारी नौकरियां छोड़ीं, पापा के डर से फिल्मों का ऑफर ठुकराया, पढ़ें- एक पुलिस अफसर की कहानी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के रहने वाले रमेश कुमार पुलिस विभाग में सूबेदार हैं. 21 साल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान वे 46 सरकारी नौकरियों में चयनित हो चुके हैं. इनमें इंडियन रेलवे, आर्मी, खाद्य विभाग, सीएएफ, बैंक, राजस्व विभाग के अलग-अलग पद शामिल हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ तीन नौकरियों में ज्वाइनिंग दी. Left 45 government jobs, turned down offers of films due to fear of father, read the story of a policeman