Russia-Ukraine Crisis: छत्तीसगढ़ के मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे, परिवार ने सरकार से मांगी मदद

Chhattisgarh's MBBS Students Trapped in Ukraine: यूक्रेन और रूस (Russia-Ukraine Latest News) के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं. अब परिवार को यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स (Indian Students Trapped in Ukraine) की चिंता बढ़ गई है. परिजन अब लगातार सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से भी कुछ छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे. अब युद्ध के हालातों के बीच कीव (Kyiv on attack) शहर में फंस गए हैं. परिजनों का कहना है कि बच्चे सुरक्षित हैं. अब सरकार जल्द से जल्द बच्चों को वापस भारत लेकर आए.