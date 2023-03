वर्षों से कर रहा था सेना में जाने की तैयारी, एक दिन 'लव यू आर्मी' लिखकर युवक ने सबको कह दिया अलविदा

शिवपुरी. मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह कई सालों से सेना में जाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन, जब उसका सेना के लिए नहीं हुआ तो उसने ‘लव यू आर्मी’ लिखकर जान दे दी. उसने सुसाइड नोट में घरवाओं से माफी मांगी है. उसका शव घर से थोड़ी दूर पेड़ पर लटका मिला. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. युवक ने सोशल मीडिया स्टेटस में भगवान शिव से रहम की गुहार लगाई है. उसका सोशल मीडिया स्टेटस भी अब वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, 28 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि करोंदी गांव में एक लड़के का शव पेड़ पर लटक रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला. जांच में पता चला कि युवक का नाम केदार पाल है और उसकी उम्र 22 साल है. पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

सुसाइड नोट में लिखी यह बात

मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा, ‘मेरे सभी आर्मी वाले भाइयों को जय हिंद. पिछले कई दिनों से मैं अपने आपको संभाल नहीं पा रहा हूं. मुझे दिन रात एक ही बात खा रही है. ONLY ARMY और इस बार भी मैं आर्मी में फॉर्म नहीं भर पाया. मैं पिछले कई सालों से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला. मैं अपने आपको संभाल नहीं पा रहा हूं. LOVE YOU ARMY, मां मुझे माफ करना, love you maa..जय हिंद भाइयों.’

भगवान भोलेनाथ से लगाई गुहार

बताया जा रहा है कि मृतक केदार पाल ने सुसाइड करने से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई स्टेटस पोस्ट किए. उसने एक स्टेटस में भगवान भोले से रहम करने की गुहार लगाई थी. केदार के दो भाई और दो बहने हैं. पिता खेती करते हैं. हाल ही में उसने एसएसडी-जीडी की परीक्षा दी थी. उसका परिणाम अब तक नहीं आया है. दोस्त ने बताया कि ओवर एज होने के कारण उसने यह कदम उठाया.

4 महीनों का अंतर होने से नहीं भर सका फॉर्म

पहले होने वाली सेना भर्ती की नीति के अनुसार अधिकतम उम्र 23 वर्ष रखी गई थी, जिसे बदलकर अग्निवीर की भर्ती शुरू की गई. इसमें 17 वर्ष से लेकर अधिकतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है. यही वजह रही कि केदार अपनी उम्र को लेकर डिप्रेशन में आ गया था. उसकी जन्म तिथि 30 जून 2002 थी. जुलाई में अग्निवीर की भर्ती निकली थी. इसके लिए 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2004 तक की जन्मतिथि वाले युवा भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते थे. चार माह का अंतर होने के कारण केदार सेना भर्ती के फॉर्म नहीं भर सका.