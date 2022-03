कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर कोई क्रूर ही...;केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा कि भड़क उठी BJP

Arvind Kejriwal on The Kashmir Files: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को विधानसभा में 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के बहाने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म के इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files Film) को दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे भाजपा विधायकों को फिल्म को यूट्यूब पर ‘अपलोड’ कर इसे सबके लिए नि:शुल्क कर देना चाहिए. हालांकि, इसके बाद भाजपा ने भी अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है. भाजपा नेता अमित मालवीय (Amit Malviya) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अमानवीय और क्रूर और अर्बन नक्सल करार दिया है.