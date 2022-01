छोटी-मोटी नहीं, ये है 100 करोड़ की ठगी, मास्टरमाइंड के पास मिले 18 करोड़ कैश, Range Rover, Audi जैसी लग्जरी गाड़ियां

Crores of rupees cheated in name of NSG in Gurugram: गुरुग्राम पुलिस को 3 नामी कंपनियों ने लिखित शिकायत दे गुहार लगाई की प्रवीण यादव नाम के शख्स ने खुद को डिप्टी कमांडेंट बता NSG कैंपस में पैरिफिल रोड बनाने, एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण और हाउसिंग फ्लैट्स बनाने को लेकर फर्जी दस्तावेजों, एनएसजी कैंपस स्थित एक्सिस बैंक में NSG हेडक्वार्टर के नाम से अकाउंट खुलवाकर करोड़ों रुपये पीड़ित कंपनियों से ट्रांसफर करवाए और ठगी कर फरार हो गया. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 18 करोड़ रुपए की राशि और 4 लग्जरी गाड़ियां भी कब्जे में ली हैं.