UP CM in Ghaziabad: यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं. यहां पर वे स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का जायजा लेंगे और कोविड (Corona) अस्‍पताल जााएंगे. इसके बाद पार्टी के उम्‍मीदवारों से भी मिलेंगे. फिर वे दिल्‍ली निकल जाएंगे. यह दौरा दो तरह से खास माना जा रह है, पहला गाजियाबाद में कोरोना तेजी से फैल रहा है, मतदान से पहले संक्रमण को कम करना आवश्‍यक हो गया है, इसके अलावा पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश में पहले चरण (first phase election) मतदान होना है. कुछ नेताओं के पार्टी में शामिल होने की संभावना है.