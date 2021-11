Delhi: हिंदुत्व पर ‘विवादित बोल’ के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज

दिल्ली. देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times आने के साथ ही एक विवाद भी सामने आ गया है. किताब में खुर्शीद ने हिन्दुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से कर दी है. इस पर अब दिल्ली के वकील विवेक गर्ग ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

विनीत जिंदल ने आरोप लगाया है कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्ववादियों की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों की ‘जिहादी सोच’ से की है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है. भाजपा के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है.

सलमान खुर्शीद ने किताब में कहा कि हिंदुत्व साधु-संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों की तरह है.उन्होंने हिंदुत्व से प्रभावित कांग्रेस नेताओं की आलोचना भी की है. साथ ही कांग्रेस नेता ने इस किताब में अयोध्या फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तारीफी भी की है. सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये ऐलान किया कि अब इस स्थल पर भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए.