Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के 586 नए मामले, 4 संक्रमितों की मौत

दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना (Corona in Delhi) की रफ्तार अब कम हो रही है. सोमवार को राजधानी में कोरोना के 586 (New cases of corona in Delhi) नए मामले सामने आए हैं. दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केस की तादाद भी 4000 से कम हो गई है. दिल्ली में अब कोरोना के 3416 एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कारण चार संक्रमितों की मौत हुई है.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 42797 सैंपल टेस्ट किए गए. इनमें से 586 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसी अवधि में 1092 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट आई है. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट (Positivity Rate) अब 1.37 फीसदी पर आ गई है. पिछले 24 घंटों में चार कोरोना संक्रमितों की मौत (Death due to corona) भी हुई है.

दिल्ली सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के अब 3416 एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटे में चार मौत के साथ ही अब तक कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की तादाद 26076 हो गई है. एक्टिव केस की दर 0.18 फीसदी पर आ गई है. दिल्ली में होम आइसोलेशन में 2361 मरीज हैं.

बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को मात दे चुके मरीजों की तादाद अब 18 लाख 22 हजार 414 पहुंच गई है. दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 42797 सैंपल टेस्ट के साथ ही अब तक टेस्ट किए गए सैंपल का आंकड़ा 3 करोड़ 56 लाख 69 हजार 739 पहुंच गया है. कंटेनमेंट जोन्स की तादाद भी 16154 पहुंच गई है. कोरोना डेथ रेट 1.41 फीसदी पर आ गया है.