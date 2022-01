Covid- 19 Booster Dose: 2 डोज ले चुके हैं तो अब आपको Covaxin लेना है या कोविशील्ड? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Third Dose in India: ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते मामले के बीच भारत सरकार (Indian Government) ने अब एहतियातन एक और टीका (Vaccine) देने का प्लान तैयार कर लिया है. एक्सपर्ट की मानें तो भारत में बुस्टर डोज या प्रीकॉशन डोज (Booster Dose or Precaution Dose) अलग वैक्सीन की होगी. जैसे अगर आपने पहली दो डोज कोवैक्सीन (Covaxin) की लगाई है तो तीसरी डोज कोविशील्ड (Covishield) की लगानी होगी. इसी तरह अगर आपने पहली दो डोज कोविशील्ड की लगाई है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की होनी चाहिए.