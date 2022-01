दिल्ली को मिला 100 CNG बसों का तोहफा, जानिये- रूट और किस इलाके को मिलेगा फायदा

Delhi got the gift of 100 CNG Buses: देश की राजधानी दिल्ली को शुक्रवार को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 100 बसों का तोहफा दिया है, ये सभी बसें जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरती दिखाई देंगी. क्लस्टर सेवा के तहत आ चुकी ये बसें सड़कों पर जल्द ही उतार दी जाएंगी. इसके लिए प्रक्रिया भी पूरी हो गई है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट डिपो से इन्हें जनता को समर्पित किया.