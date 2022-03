दिल्ली: नए अस्पताल, इमरजेंसी कोविड फंड और...जानें इस साल हेल्थ बजट में क्या होगा खास

नई दिल्ली. पिछले सालों में दिल्ली सरकार (Delhi Government) की तरफ से यदि सबसे ज्यादा किसी बात पर ध्यान दिया गया तो वह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं (Better Health Facilities). महामारी के दौर में यही कोशिश की गई थी कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें. इस बार के हेल्थ केयर बजट की बात करे तों पिछली समस्याओं को देखते हुए मुख्य रूप से तीन सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा. इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना (Expansion of infrastructure) , कोविड जैसी महामारी के लिए इमरजेंसी फंड को मैनेज करना (Emergency funds for Covid management) और लोगों को क्लाउड बेस्ड हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाना (Providing cloud-based health cards to residents). हेल्थ विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इन ​तीन मुख्य सुविधाओं के साथ महिला मोहल्ला क्लिीनिक को आगे बढ़ाने का भी लक्ष्य रहेगा.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पिछले साल हेल्थ केयर के लिए 9,934 करोड़ (9,934 crore) का बजट पारित हुआ था. यह पूरे बजट का 14 प्रतिशत था. इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की बात करें तो सरकार का मुख्य रूप से चार हॉस्पिटल पर फोकस रहेगा, जिन पर अभी काम चल रहा है. इनमें 2,716 बैड की क्षमता वाला सिरसपुर हॉस्पिटल, 671 बैड वाला मदिपुर, हस्तसल और ज्वालापुरी हॉस्पिटल शामिल है. इसके अलावा नौ और हॉस्पिटल्स में बैड की क्षमता बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा.

इसके अलावा पिछली बार सरकार की ओर से सेमि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे. 2021 के मध्य में इनके लिए अनु​मति मिली थी और काफी तेजी से इनका निर्माण किया गया था. इसके तहत सरिता विहार, शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, किरारी, रघुबीरपुरी नगर, जीटीबी हॉस्पिटल कैम्पस और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय शामिल था. अब आने वाले हेल्थ बजट में इनके विस्तार का प्लान किया जा रहा है और बैड की संख्या 6,800 तक बढ़ाए जाने का सोचा जा रहा है. पिछली बार महामारी के दौरान इन सेमि स्ट्रक्चर्स पर सरकार ने काफी खर्चा किया था.

दूसरी तरफ सरकार कोविड जैसी महामारी के लिए इमरजेंसी फंड को मैनेज करने की भी प्लानिंग कर रही है. इस इमरजेंसी फंड का प्रयोग अगर कोविड जैसी स्थिति के फिर से कभी पैदा होती है तो उसके लिए किया जाएगा. इस फंड के जरिए लोगों को जरूरत के समय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी. इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए इस बार फंड को कम किया जाएगा क्योंकि अधिकांश लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है. बता दें कि सरकार की ओर से पिछले साल 50 करोड़ रुपये सिर्फ लोगों को ​फ्री वैक्सीन के लिए खर्च किए गए थे.

इसके साथ ही स्वास्थय सुविधाओं को हाईटेक बनाने के लिए क्यूआर बेस्ड हेल्थ कार्ड बनाने की भी योजना है. इससे सभी तरह का डेटा आसानी से मैंटेन किया जा सकेगा. इसके अलावा महिला मोहल्ला क्लीनिक्स पिछले साल कोविड के कारण मूर्त रूप नहीं ले पाए थे. ऐसे में इस साल इन पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा.