दिल्ली: 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वालों की खैर नहीं, नियम तोड़ने पर कब-क्या होगा, सभी दंड जान लें

Dedicated Bus Lanes On Delhi Roads From April 1: 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों के चलने का नियम (Dedicated bus lanes in Delhi) बदल जाएगा. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी नियम (Delhi Govt Imposes Strict Bus Lane Rule) को सख्ती से लागू करेगा. दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा और बार-बार नियम तोड़ने (Traffic Rule) पर केस दर्ज करने और DL रद्द करने का भी प्रावधान है. बताया तो यह भी जा रहा है कि लेन का उल्लंघन करने वाले चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है.