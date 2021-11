Delhi - Meerut expressway के पांचवें चरण का काम 30 से होगा शुरू, जानें किन शहरों को मिलेगी राहत

Ministry of Road Transport- National Highways Authority of India द्वारा दिल्‍ली मेरठ एक्‍सप्रेसवे के चार चरणों का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है. अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने एनएचएआई को दिल्‍ली मेरठ एक्‍सप्रेसवे और हापुड़ रोड को आपस में लिंक करने की स्‍वीकृति प्रदान कर दी है. Delhi Meerut Express Way के पांचवें चरण का काम इसी माह 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. पांचवें चरण का काम पूरा होने के बाद हापुड़ रोड से दिल्‍ली या मेरठ की ओर आना जाना आसान हो सकेगा. अधिक पढ़ें ...