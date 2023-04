Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR में मौसम ने बदली करवट, सुबह-सुबह छाये बादल, आंधी संग बारिश होने के आसार!

नई द‍िल्‍ली: द‍िल्‍ली एनसीआर (Delhi-NCR) में आज सुबह का मौसम बेहद ही खुशनुमा बना हुआ है. प‍िछले कई द‍िनों से चिलच‍िलाती गर्मी और हीटवेव से लोग बेहद परेशान रहे हैं. मौसम व‍िभाग के पूर्वानुमान के बाद भी गर्मी और हीटवेव कम होने का नाम नहीं ले रही थी. मंगलवार को भी मौसम व‍िभाग ने राजधानी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्‍मीद जताई थी. बावजूद इसके मौसम के गर्म रहने के चलते तापमान 40.4 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस र‍िकॉर्ड क‍िया गया. लेक‍िन द‍िल्‍ली के जाफरपुर इलाके का तापमान 41.4 ड‍िग्री र‍िकॉर्ड क‍िया. आज बुधवार कुछ राहत म‍िलने के आसार नजर आ रहे हैं. मौसम व‍िभाग ने अनुमान जताया है क‍ि आज आंधी के साथ बार‍िश (Thunderstorm with rain) आने के आसार हैं ज‍िससे अध‍िकतम तापमान 38 ड‍िग्री तक र‍िकॉर्ड क‍िया जा सकता है.

मौसम व‍िभाग (IMD) के स्‍थानीय केंद्र द‍िल्‍ली ने अगले 6 द‍िनों तक राजधानी के तापमान में ग‍िरावट आने की भव‍िष्‍यवाणी की है. मौसम व‍िभाग ने पूर्वानुमान जताया है क‍ि 24 अप्रैल तक अध‍िकतम तापमान 37 और 38 ड‍िग्री तक अध‍िकतम दर्ज क‍िया जा सकता है. आज आंधी के साथ बार‍िश (Thunderstorm with rain) आने की भव‍िष्‍यवाणी सटीक होती नजर आ रही है. सुबह से मौमस में ठंडक और ठंडी हवाओं ने राजधानी की फ‍िजा को बदल द‍िया है. सुबह से ही सूरज की तप‍िश को महसूस करने वाली राजधानी में सुबह से ठंडी हवा का आनंद ले रही है. उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि 20 और 21 अप्रैल को भी आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्‍की बार‍िश व बूंदाबांदी रहेगी.

Delhi Weather Forecast: दिल्ली में सूरज की तप‍िश और लू के बीच हल्‍की बार‍िश के आसार, जानें 5 द‍िन कैसा रहेगा शहर का मौसम

आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है क‍ि आगामी 24 अप्रैल तक अध‍िकतम तापमान (Maximum Temperature) 38 ड‍िग्री तक ही र‍िकॉर्ड क‍िया जा सकेगा. मंगलवार को तापमान 40.4 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस र‍िकॉर्ड क‍िया गया ज‍िसने लोगों को गर्मी से बेहाल कर द‍िया है.

मौसम व‍िभाग ने 19 से 24 अप्रैल तक 6 द‍िनों का पूर्वानुमान जताया है. आज आंधी के साथ बार‍िश होने की भव‍िष्‍यवाणी की है तो 20 और 21 को आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी (Generally cloudy sky with Light Rain or Drizzle) रहेगी. इसके चलते तापमान 37 ड‍िग्री तक ही रहेगा. लेक‍िन 22 से 24 तक मौसम साफ (Mainly Clear sky) रहेगा. तापमान भी अधि‍कतम 38 ड‍िग्री तक ही रहेगा ज‍िससे लोगों को गर्मी से राहत म‍िलने की उम्‍मीद है.

मंगलवार का द‍िल्‍ली का न्‍यूनतम तापमान भी 22.3 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया. मौसम में आर्द्रता अनुपात सुबह साढ़े 8 बजे तक मंगलवार को प‍िछले 24 घंटे के भीतर 37 फीसदी र‍िकॉर्ड क‍िया जोक‍ि शाम 5.30 बजे 26 फीसदी दर्ज क‍िया गया. मौसम व‍िभाग ने गाज‍ियाबाद में भी आज बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की उम्‍मीद जताई है. वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.