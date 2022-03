दिल्ली की इन 15 सड़कों पर संभल कर ड्राइव करें, 1 अप्रैल से नियम तोड़ने पर 10 हजार जुर्माना और जेल भी

Delhi New Traffic Rules for Buses and Heavy Vehicles: राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) पर अंकुश लगाने और यातायात (Traffic) की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) बसों (Buses) और भारी वाहनों के चालकों के लिए एक गहन 'बस लेन प्रवर्तन अभियान' यानी 'बस लेन इन्फोर्समेंट ड्राइव' शुरू करने जा रही है. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा.