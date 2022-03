Big News: डॉ. रणदीप गुलेरिया अभी बने रहेंगे AIIMS के निदेशक, 3 महीने के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल

Randeep Guleria News: दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया (Randeep Guleria gets three months extension as AIIMS director) की निदेशक बद से अभी विदाई नहीं होगी, क्योंकि उनके कार्यकाल को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. डॉ. रणदीप गुलेरिया (Randeep Guleria) अगले तीन महीने या फिर नए निदेशक की नियुक्ति तक एम्स के निदेशक के रूप में बने रहेंगे. यहां बताना जरूरी है कि 28 मार्च, 2017 को कार्यभार संभालने वाले डॉ. गुलेरिया ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है.