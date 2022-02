होली अभी दूर फिर भी दिल्ली वाले किस चीज का कर रहे हैं स्टॉक, जानें क्या है पूरा मामला

Delhi People Purchasing Liquor in Bulk for Holi: देश की राजधानी दिल्ली में शराब के शौकीन लोग खास तैयारी कर रहे हैं. दरअसल वे लिकर का स्टॉक (Liquor Stock) अभी से ही तैयार कर रहे हैं. असल में, दिल्ली में होली के पहले लिकर पर अच्छा डिस्काउंट (Discount on Liquor) मिल रहा है और यही स्टॉक करने की सबसे बड़ी वजह है.