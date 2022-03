Petrol Diesel Price: दिल्ली में तेल की कीमतों में लगी आग, जानें आज कितने रुपए महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

Petrol Diesel Rate Today In Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Petrol Diesel Rate Today) में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Price of petrol diesel in Delhi) में लगातार बढ़ोतरी जारी है. तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है और पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price Hike) के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की है. दिल्ली में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 101.81 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 93.07 रुपए प्रति लीटर हो गई है.