दिल्लीवालों सावधान! राजधानी में बढ़ रहा मच्छरों का आंतक, डेंगू के 52 केस आने से मचा हड़कंप

Dengue Cases in Delhi: दिल्ली (Delhi News) में एक बार फिर से मच्छरों का आतंक बढ़ गया है. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक सप्ताह में डेंगू के चार नए मामले सामने आए हैं, जिससे शहर में डेंगू (Dengue Cases in Delhi) के कुल मामले बढ़ कर 52 हो गए. एक नगर निकाय की ओर से सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 12 मार्च तक दिल्ली में डेंगू (Dengue in Delhi) के 48 मामले सामने आए, जबकि पिछले एक सप्ताह में डेंगू के चार नए मामले सामने आए. इसके साथ ही, इस साल शहर में अब तक सामने आए डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है. शहर में जनवरी में डेंगू के 23 मामले सामने आए थे, जबकि फरवरी में 16 और इस महीने 19 मार्च तक 13 मामले सामने आए हैं.