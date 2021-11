नई द‍िल्‍ली. भारत (India) और चीन (China) के बीच सीमाओं पर चल रहे तनातनी के माहौल के बीच दिवाली पर इसका असर बाजारों में व्‍यापक रूप से देखने को मिल रहा है. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के दौरान चीन से भारत आयात भी काफी कम हो गया है. इसका बड़ा प्रभाव चाइना मार्केट (Chinese Market) और उसकी अर्थव्‍यवस्‍‍था पर भी पड़ा है.

त्‍योहारी सीजन (Fesival Season) में हमेशा चाइनीज प्रोडक्‍ट (Chinese Products) के बड़े बाज़ार रहे भारत में इस स्‍थ‍िति पूरी तरह से उलट नजर आ रही है. द‍िल्‍ली के बाजारों में चाइना का माल नाममात्र को नजर आ रहा है और लोग चाइनीज माल की जगह स्‍वदेसी माल खरीद पर ज्‍यादा भरोसा जता रहे हैं, जैसा की पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने भी स्‍वदेसी को अपनाने पर ज़ोर दिया था.

दिवाली पर चाइनीज वस्तुओं का बाजार पूरी तरह से ठंडा पड़ा

इस बीच देखा जाए तो कोरोना का बुरा दंश झेल चुके भारतीय लोग दि‍वाली की शॉप‍िंग स्‍वदेसी सामान से करना पसंद कर रहे हैं. इस बार हर कोई स्‍वेदशी माल की खरीद पर ज्‍यादा भरोसा जताते हुए उसको अपना रहा है. पीएम मोदी के संबोधन के बाद इस पर लोगों ने ओर अमल क‍िया है. इस बार लोग अपने घरों की सजावट के सामान से लेकर दूसरी चीजों में स्‍वेदशी को तरजीह दे रहे हैं. इस सभी को भांपते हुए मार्केट में दुकानदार भी चाइनजी माल को पहले ही ना करते हुए स्‍वदेसी को मंगा चुके हैं. इसकी डिमांड भी खूब हो रही है. इसकी वजह से दिवाली पर चाइनीज वस्तुओं का बाजार पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है.

इन स्‍वेदशी चीजों पर ज्‍यादा फोकस द‍िखा रहे लोग

माना जाता है क‍ि पूरे साल की खरीदारी एक तरफ और द‍िवाली की खरीदारी एक तरफ होती है. ऐसे में चीन के माल की ड‍िमांड नहीं होना उसकी अर्थव्‍यवस्‍था को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है. भारत चीन के ल‍िए बहुत बड़ी मार्केट है. इसके बाद लोगों ने चाइनीज झालरों और पटाखों से रुख मोड़ लिया है. लोग दिवाली पर देसी झालरें लगाने के साथ ही क्रोकरी, गिफ्ट्स व सजावट का सामान भी देसी ही प्रयोग करेंगे. ग्राहकों की मंशा देखते हुए मार्केट में व्यापारियों ने भी देसी सामान मंगाया है.

द‍िल्‍ली के मार्केट्स पर नज़र डालें तो इस समय बाजार में चाइनीज माल की डिमांड कम है. पिछले साल भी ब‍िक्री कम ही हुई थी, लेकिन इस साल लोगों ने चाइनीज सामानों को पूरी तरह अलग कर दिया है. इसकी वजह से देसी सामान मंगाया है. इससे दिवाली पर खूब बिकने वाले चाइनीज वस्तु की ड‍िमांड को मार्केट से खत्‍म सा कर द‍ि‍या गया है. दुकानदार भी राष्ट्रहित में चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हुए इस वर्ष दिवाली के लिए देसी सामान को मंगा रहे हैं.

इन भारतीय सामानों का किया गया है स्‍टॉक

व्‍यापारी संगठनों की मानें तो प्रमुख रिटेल सेक्टर जैसे एफएमसीजी सामान, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, खिलौने, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और सामान, किचन के सामान और एक्सेसरीज, गिफ्ट आइटम, पर्सनल कंज्यूमेबल्स, कन्फेक्शनरी आइटम, होम फर्निशिंग, टेपेस्ट्री, बर्तन, बिल्डर्स हार्डवेयर, फुटवियर, घड़ियां, फर्नीचर और फिक्सचर,वस्त्र, फैशन परिधान, कपड़ा, घर की सजावट के सामान, मिट्टी के दीयों सहित दिवाली पूजा के सामान, देवता, दीवार पर लटकने वाले, हस्तशिल्प के सामान, वस्त्र, शुभ-लाभ,ओम जैसे सौभाग्य के प्रतीक, गृह सज्जा के लिए देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के बनाए गए सामान, सजावटी वस्तुएं आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां चीनी सामानों के स्थान पर व्यापारियों ने उपभोक्ताओं की मांगों के अनुरूप भारतीय सामान को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक कर लिया है.

भागीरथ मार्केट से सस्‍ते दामों पर खरीदें द‍िवाली की झालर और लाइट्स

बताया जाता है क‍ि दुकानदार ज‍िन देसी उत्पादों को ज्‍यादा फोकस करते हुए मंगा रहे हैं और मंगाया है उनमें विभिन्न प्रकार के आकर्षक झालरें व सजावट के विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रमुख रूप से शाम‍िल हैं. ताकि चीनी उत्पादों का मुकाबला किया जा सके. द‍िल्‍ली की कई बड़ी जानी मानी मार्केट्स में स्‍वदेशी माल की भारी ड‍िमांड भी है.

चांदनी चौक की भागीरथ मार्केट में द‍िवाली पर झालर और लाइट्स का सामान बेहद ही सस्‍ते दामों पर खरीदा जा सकता है और लोग खरीद भी रहे हैं. यहां पर घर सजावट के ल‍िए सामान बेहद सस्‍ते दामों में उपलब्‍ध होता है. भागीरथ पैलेस के अंदर बिजली मार्केट में दीयों का बाजार भी लगता है. यहां थोक में डिजाइनर दीयें लिए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत में इस साल मनेगी स्‍वदेसी दिवाली, कैट का अनुमान, चीन को लगेगा बड़ा झटका

यहां से खरीदें सस्‍ते और नए ट्रेंडी कपड़े

इसके अलावा अगर आप द‍िवाली पर कपड़ा और नए ट्रेंडी कपड़े की खरीद में द‍िलचस्‍पी रखते हैं तो लाजपत नगर को बेस्‍ट मार्केट के रूप में देख सकते हैं. यहां पर आपको मशहूर डिजाइनर्स के कपड़ों के डुप्लीकेट कपड़े भी आसानी से मिल जाएंगे, जो देखने में बिल्कुल असली ही लगेंगे. इसके अलावा यहां कई ब्रांडेड शोरूम भी हैं और यहां दिवाली के मौके पर कई ऑफर भी उपलब्‍ध हैं.

ज्‍वैलरी खरीदने के ल‍िए ये है बेस्‍ट मार्केट्स

कपड़ों के बाद कुछ ज्‍वैलरी की बात करें तो इसकी खरीदारी के ल‍िए आप दर‍ियागंज की मार्केट जा सकते हैं. यह मार्केट ज्‍वैलरी खरीदने के ल‍िहाज से बेस्‍ट मार्केट मानी जाती है. यहां आपको चंक ज्वेलरी मिल जाएगी, जो आपके लुक को और न‍िखार देगी. सदर बाजार और चांदनी चौक भी ज्‍वैलरी हब है. यहां आकर्षक दामों पर आप ज्‍वैलरी खरीद सकते हैं. इसके अलावा यहां कपड़े और बाकी सामान भी काफी सस्ता मिल जाता है.

इस बाजार से आपको हर आइटम सस्‍ते और वाज‍िब दाम में मिलेगा

इसके बाद बात करें हम एश‍िया के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार की तो यहां पर आपको हर आइटम सस्‍ते और वाज‍िब दाम में उपलब्‍ध होगा. यहां पर हर तरह का सामान सस्ता और सबसे अच्छा मिल जाएगा. घर सजाने का सामान, ड्राई फ्रूट्स, लाइट का सामान, मसाले आद‍ि सब कुछ यहां पर म‍िल जाएगा. यहां आप अपनी पसंद और पॉकेट के आधार पर बेस्‍ट से बेस्‍ट खरीद सकते हैं.

यहां से खरीद सकते हैं दीये, भारी रहती है इनकी डि‍मांड

भागीरथ पैलेस के अंदर बिजली मार्केट में दीयों का बाजार लगता है. यहां से थोक में डिजाइनर दीयें लिए जा सकते हैं. वहीं, हरियाणा (Haryana) के झज्जर में कुंभकारों द्वारा बनाए गए दीयों की मांग देश भर में रहती है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में झज्जर से ही दीयें आते हैं. हालांकि, झज्जर के ज्यादातर दीयों की सप्लाई मुंबई (Mumbai) में होती है. इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी गांव में कई कुंभकार परिवार मिट्टी के दीयें बनाने में दक्ष हैं. इनके बनाए दीयें की मांग हर जगह रहती है. दीवाली पर बाजार में पर्याप्त मात्रा में दीये उपलब्ध रहें, इसके लिए मैदानगढ़ी के ये परिवार आजकल दिन रात काम कर रहे हैं.

दिवाली त्यौहारी सीजन में चीन को करीब 50 हजार करोड़ रुपए व्यापार घाटा होने की उम्‍मीद

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) का भी कहना है कि दिवाली त्‍यौहार की बिक्री अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की पूंजी का प्रवाह हो सकता है. कैट ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी कैट ने ‘चीनी सामानों के बहिष्कार’ का आह्वान किया है और निश्चित रूप से देश के व्यापारियों एवं आयातकों ने चीन से आयात बंद कर दिया है जिसके कारण इस दिवाली त्यौहारी सीजन में चीन को करीब 50 हजार करोड़ रुपये का व्यापार घाटा होने वाला है. इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पिछले साल से उपभोक्ता भी चीनी सामान खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिसके कारण भारतीय सामान के मांग बढ़ने की पूरी सम्भावना है.

दरअसल, प‍िछले सप्‍ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में त्योहारी सीजन का जिक्र करते हुए कहा था कि हम त्योहारों पर खरीददारी करने जा रहे हैं. इस दौरान हमें वोकल फॉर लोकल का ख्याल जरूर रखना है. उन्होंने कहा कि हमें त्याहारों के मद्देनजर इस बात का व‍िशेष ध्‍यान रखना होगा क‍ि भारत में न‍िर्म‍ित सामान की ही खरीदारी करें.

पीएम मोदी ने कहा था क‍ि यदि हम किसी गरीब से कुछ अच्छा सामान खरीदते हैं तो उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें. इससे लोगों को स्वदेसी चीजों को खरीदने की प्रेरणा मिलेगी. स्‍वदेशी अपनाओ पर पीएम मोदी ने यह भी कहा था क‍ि एक जमाना था जब Made in ये country, made in वो country का बहुत क्रेज हुआ करता था. लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि Made in India की ताकत बहुत बड़ी है. और इसलिए, फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज, जो Made in India हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए. और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा.

ये भी पढ़ें: दिवाली में मिट्टी के दीयों से घर को करें रोशन, इन जगहों से करें दीपकों की खरीददारी

पीएम मोदी ने इस पर फोकस करते हुए देशवास‍ियों से अपील की थी क‍ि जैसे स्वच्छ भारत अभियान, एक जन-आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, Vocal for Local होना, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा. और मुझे विश्वास है, सबके प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे.

उन्‍होंने यह भी कहा था क‍ि आप याद करिए, पिछली दीवाली, हर किसी के मन-मस्तिष्क में एक तनाव था. लेकिन इस दीवाली, 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण, एक विश्वास का भाव है. अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान, मेरी दीवाली और भी भव्य बना सकते हैं. दीवाली के दौरान बिक्री एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है. हमारे यहाँ दीवाली के समय त्योहारों के समय ब्रिकी एकदम बढ़ जाती है. 100 करोड़ वैक्सीन डोज, छोटे-छोटे दुकानदारों, छोटे-छोटे उद्यमियों, रेहड़ी-पटरी वाले भाइयों-बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है.