दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में कम पड़ गए बेड, सरकार ने दिया ये बड़ा आदेश

नई दिल्ली. दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों ( Increase Dengue Cases in Delhi) और इलाज के लिए अस्पताल में हो रही बेड्स की कमी (Shortage of Beds in Hospitals) को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) का एक अहम आदेश आया है. कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के लिए आरक्षित बेड्स की संख्या घटाई गई है और उन बेड्स को डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित किया जा रहा है.

दिल्ली के लोकनायक अस्पताल (Loknayak Hospital) में कोरोना के लिए रिजर्व 700 बेड्स की संख्या 450 की गई है, यानी 250 बेड्स डेंगू के इलाज के लिए बढ़ाए गए हैं. राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (Rajeev Gandhi Super Specialty Hospital) में कोरोना के लिए आरक्षित 600 बेड्स की संख्या 350 की गई है, यानी यहां भी 250 बेड्स डेंगू के इलाज के लिए बढ़ाए गए हैं.

सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में की जा रही है बेड्स की व्यवस्था

इसके अलावा, दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम जिनकी क्षमता 100 बेड्स या इससे ऊपर है. अपनी कुल बेड्स क्षमता के 30 प्रतिशत के जगह केवल 10 प्रतिशत बेड्स कोरोना के लिए आरक्षित रख सकते हैं. इससे प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता बढ़ेगी. बता दें कि इस हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 243 मामले सामने आए हैं. इसके चलते दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है और इसे रोकने के उपाय शुरू कर दिये हैं.