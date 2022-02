Exclusive: 300 करोड़ रुपये से ज्यादा के फर्जीवाड़े को लेकर इंडिया बुल्स पर ED का छापा

दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इंडिया बुल्स कम्पनी से जुड़े फर्जीवाड़े मामले में सोमवार अल सुबह छापेमारी की. ईडी मुख्यालय में कार्यरत एक टीम द्वारा इस मामले पर कार्रवाई करते हुए राजधानी दिल्ली (Delhi), मुम्बई (Mumbai), पुणे (Pune) में छापेमारी को अंजाम दिया. इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कंपनी से जुड़े कई निदेशकों (Director) सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसी को कंपनी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बैंकिंग लेनदेन से जुड़े दस्तावेज मिले. टीम ने अन्य सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जप्त किया है,जिसे बाद में जांच एजेंसी द्वारा खंगाला जाएगा. आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इंडिया बुल्स हाउसिंग लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आरोप

ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये मामला 300 करोड़ से ज्यादा रुपये के फर्जीवाड़े से जुड़ा आरोप बताया जा रहा है. इंडिया बुल्स हाउसिंग लिमिटेड (IBHL) नाम की कंपनी के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया गया था. शिकायतकर्ता का नाम आशुतोष काम्बले (Ashutosh Kamble) है. शिकायतकर्ता आशुतोष ने मुम्बई के पालघर इलाके में स्थित वाड़ा पुलिस स्टेशन (Wada police station in Palghar) में पिछले साल 2021 में दर्ज करवाया गया था. उसी मामले को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की दिल्ली स्थित एक टीम ने इस मामले को दर्ज किया और कार्रवाई को अंजाम दे रही है. शिकायत करने वाले शख्स का आरोप है कि जब इंडिया बुल्स कंपनी के 500 शेयर उसने खरीदा तब कंपनी के शेयर के दाम अचानक कम हो गए. इस कारण उसे तकरीबन 300 करोड़ का नुकसान हुआ. आरोप के मुताबिक इस शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर का मार्केट गिरने के लिए जिम्मेदार कंपनी और कंपनी की नीतियों को ठहराया गया.

आशुतोष पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

लिहाजा उसके द्वारा इन्ही मामलों में साजिश सहित कई अन्य आरोप भी लगाए गए. लेकिन इस मामले में असली सच्चाई क्या थी? इस मामले को तफ़्तीश करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम जुट गई है. हालांकि उस मामले के बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग लिमिटेड कंपनी के द्वारा भी कंपनी के खिलाफ शिकायत करने वाले शख्स आशुतोष काम्बले के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए थे. जिसके बाद ये मामला मुम्बई स्थित स्थानीय कोर्ट में भी गया था. शिकायत करने वाले आशुतोष पर ये आरोप लगा था कि ये 500 शेयर खरीदने के बाद (Purchased 500 shares of the Company) 10 दिनों के अंदर ही उसके द्वारा ब्लैकमेल (long-running extortion) करने की कोशिश की गई थी. उसके बाद कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया था. इसके साथ ही कंपनी द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि इस ब्लैकमेल रैकेट के तार दिल्ली (Racket from Delhi connection) से भी जुड़े हुए हैं. इस मसले की भी जांच होनी चाहिए.

इस मसले पर फिलहाल इंडिया बुल्स कंपनी के द्वारा कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी या प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है. लेकिन जांच एजेंसी द्वारा सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद मंगलवार शाम तक इस सर्च ऑपरेशन से जुड़े मसले पर औपचारिक तौर जानकारी प्रदान किया जा सकता है.