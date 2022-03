भीषण गर्मी से मचेगा हाहाकार तो दिल्ली में इस बार टूट सकते हैं बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड

Power demand in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी (Delhi Heat) की तपिश बढ़ती ही जा रही है और इसका असर अब बिजली सप्लाई (Power Supply in Delhi) पर भी देखने को मिलता दिख रहा है. जिस तरह से मार्च महीने में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाए हैं, उससे अनुमान जताया जा रहा है कि मई-जून में इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है और इस गर्मी का असर बिजली की खपत (Power demand in Delhi) पर भी देखने को मिलेगा. क्योंकि दिल्ली में गर्मी की वजह से बिजली की खपत ज्यादा होगी और बिजली की यह मांग पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ सकती है.