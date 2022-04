दिल्ली: नवरात्रि पर जलाया था अखंड दीप, लगी घर में आग, पति-पत्नी समेत 10 साल का बेटा झुलसा

Fire at home in Delhi: एक हादसा रविवार को गांधी नगर (Gandhi Nagar) में हुआ. यहां एक मकान में अल सुबह मंदिर में जल रहे दीपक से आग (Fire from Temple Lamp) लग गई. जिस समय आग लगी परिवार सो रहा था.