दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, आज से राजधानी की सड़कों पर 100 इको फ्रेंडली बसें, जानें इनकी खासियतें

100 Eco Friendly Buses on the Roads in Delhi: दिल्ली सरकार की क्लस्टर योजना के तहत लाईं गईं ये बसें पैनिक बटन तथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. इसमें दिव्यांग लोग भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे. इन 100 बसों के शुरू होने के साथ ही शहर में सार्वजनिक परिवहन बसों की संख्या बढ़कर 7,000 हो गई है.