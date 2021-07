CoWin Portal पर खुद भी सुधार सकते हैं अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बेहद आसान है तरीका

नई दिल्ली. देश में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination Certificate) की उपयोगिता अब बढ़ती ही जा रही है. कई राज्यों और देशों ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ यात्रा करना अनिवार्य (Mandatory to Travel) कर दिया है. हालांकि, देश में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर अब कई तरह की समस्याएं (Problems) भी आने लगी हैं. कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नाम, जन्म तारिख और माता-पिता के नाम में गलतियां हैं. कुछ लोगों की परेशानी के अलग-अलग कारण हैं. कुछ लोगों को कोविन पोर्टल पर उनका सर्टिफिकेट ही नहीं उपलब्ध हो रहा है तो किसी को सर्टिफिकेट उपलब्ध हो भी रहे हैं तो नाम में अंतर है. ऐसे में पिछले दिनों ही कोविन पोर्टल (CoWin Portal) को अपडेट किया गया है. कोविन पोर्टल के अपडेट हो जाने के बाद अब लोग खुद भी आसानी से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में बदलाव कर सकते हैं.

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में ऐसे करें सुधार

अब आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में किसी भी संशोधन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://www.cowin.gov.in/ पर जाना होगा. इस वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर ही How Can We Help You की ठीक नीचे रेज इन इश्यू का आइकन नजर आएगा. इस आइकन में जाने के बाद आपके पास कई विकल्प आएंगे. इसमें से आपको गेट योर सर्टिफिकेट करेक्टेड पर क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करने के बाद ही आपके पास एक अन्य विंडो खुल जाएगी. इस विंडो में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा. इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा. ओटोपी भरते ही आपका या किसी सदस्य का सर्टिफिकेट कॉलम दिख जाएगा. जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप नाम, उम्र, जेंडर या फोटो किसमें बदलवा करना चाहते हैं. आप अपने या परिवार के सदस्यों के सर्टिफिकेट में बदलाव कर देंगे तो उसके 24 घंटे बाद सर्टिफिकेट संशोधन के साथ कोविन एप पर आपको मिल जाएगा.

ये सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी

आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में संशोधन के वक्त कई सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी. आपको संशोधन का विकल्प सिर्फ एक बार ही मिलेगा. इसलिए अगर आप बदलाव कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह देख लें और जांच लें. इसमें किसी भी तरह की गलती की गुजाइंश न रखें. इसके साथ ही अगर जांच में पता चलता है कि आपने सर्टिफिकेट में बदलाव किसी गलत काम के लिए किया है तो बाद में आप पर कार्रवाई भी हो सकती है.

पासपोर्ट के साथ भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को जोड़ सकते हैं

बता दें कि देश में इस समय कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है. कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा कर आपको यात्रा करने में आसानी होगी. अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में एक गलती से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. इसलिए सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो आप समय रहते ही और वह भी घर बैठे ही ठीक करवा सकते हैं. यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पासपोर्ट नंबर भी ऐड करवा सकते हैं.

पिछले कुछ दिनों से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव में जबरदस्त तेजी आई है. (फाइल फोटो)

पिछले कुछ दिनों से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव में जबरदस्त तेजी आई है, वहीं लोगों को दस्तावेज संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. लोगों की शिकायत के बाद कोविन पोर्टल पर अब सुधार की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिन्हें सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत आ रही थी या जिनके सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां थीं वह अब ठीक करवा रहे हैं. नई व्यवस्था के तहत अब आप विदेश जाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट में पासपोर्ट डिटेल भी जोड़ सकते हैं.