Hero MotoCorp के हेड पवन मुंजाल पर IT का बड़ा एक्शन, दिल्ली-गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर छापा

IT Raids On Hero MotoCorp Chairman Pawan Munjal: हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के चेयरमैन पवन मुंजाल (Hero MotoCorp Chairman Pawan Munjal) पर इनकम टैक्स (IT Raid) की टीम ने एक्शन लिया है. आयकर विभाग संदिग्ध कर चोरी को लेकर हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी कर रहा है. आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा कि गुरुग्राम, हरियाणा, दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों पर स्थित पवन मुंजाल के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में छापेमारी जारी है.