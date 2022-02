नई दिल्ली. अभिनेता आशुतोष कौशिक (Ashutosh Kaushik) ‘रोडीज 5’ (Roadies 5) और ‘बिग बॉस 2’ (Bigg Boss 2) के विजेता रहे हैं. एक्टर 12 साल बाद भी अपनी एक गलती की सजा भुगत रहे हैं, जो उनसे 2009 में हुई थी. शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में आशुतोष कौशिक पुलिस ने पकड़ लिया था. आशुतोष ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में ‘भूल जाने के अधिकार’ (Right to be Forgotten) के तहत एक याचिका दायर की थी.

जिस पर गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई, जिसमें उन्होंने इंटरनेट से उन वीडियो, आर्टिकल्स और पोस्ट को हटाने की मांग की है, जो 2009 के शराब पीकर गाड़ी चलाने के केस से जुड़े हैं. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की है.

‘बीबीसी हिंदी’ की रिपोर्ट के अनुसार, आशुतोष कौशिक चाहते हैं कि अदालत उन्हें “राइट टू बी फ़ॉरगॉटेन” यानी ‘भुला दिए जाने का अधिकार’ (Right to be Forgotten) दे. उन्होंने याचिका में कहा है कि उनकी एक गलती का उनकी जिंदगी पर अब तक असर पड़ रहा है जो उन्होंने “अनजाने में एक दशक से भी पहले की थी”.

एक्टर आशुतोष कौशिक ने कहा है कि एक गलती की आज तक सजा मिल रही है और दर्द झेलना पड़ रहा है.

यूरोपीय यूनियन में मिल चुकी है मान्यता

जानकारों का कहना है कि “भुला दिए जाने का अधिकार” या “मिटा दिए जाने का अधिकार” का साधारण अर्थ ये है कि आपके बारे में जो भी व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक हैं उन्हें इंटरनेट से हटा दिया जाए. इस अधिकार को यूरोपीय संघ में तो मान्यता मिली है, हालांकि वहां भी पूरी तरह से ऐसा नहीं है. मगर भारत के लिए ये बिलकुल नई बात है जिसके बारे में अभी तक कोई क़ानून नहीं है.

रातोंरात बन गए थे स्टार

आशुतोष कौशिक का नाम 2007 में छोटे पर्दे पर छाया जब वो एमटीवी रोडीज के पांचवें सीजन के विजेता बने. एक साल बाद वो एक और शो बिग बॉस में भी विजेता बन सुर्खियों में आए थे. वो कहते हैं, इन दोनों जीतों के बाद उन्हें “सारे भारत से प्यार और प्रशंसा” मिली.

फिर ऐसे हुए बदनाम

मगर नाम के एक साल बाद ही बदनामी भी हुई, जब उन्हें शराब पीकर ड्राइव करते पकड़ा गया. अदालत ने उनपर ढाई हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया और ड्राइविंग लाइसेंस एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया. अदालत ने उन्हें सारे दिन कोर्ट में ही रहने का भी आदेश दिया. ये घटना हेडलाइन बनी. और वो सुर्खियां, तस्वीरें, वीडियो आज तक इंटरनेट पर मौजूद हैं.

उनका कहना है, इसकी उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है. निजी जीवन में भी, और पेशे में भी. आशुतोष कौशिक ने कहा, “मैं तब 27 साल का था. जो भी चाहता था मिला. मेरे पिता गुज़र गए थे और मुझे राह दिखाने वाला कोई नहीं था. मैं नादान था और एक ग़लती कर बैठा जिसकी मुझे सज़ा मिली. पर अब मैं 42 का हूँ, और मुझे लगता है आज भी मैं उस किए की सज़ा भुगत रहा हूं.”

भुला देने के अधिकार को यूरोपीय यूनियन में मान्यता मिल चुकी है. आशुतोष कौशिक को उम्मीद है कि उन्हें ये अधिकार मिलेगा, जिससे उनसे जुड़ी सामग्री को इंटरनेट से हटाया जा सकेगा.

पड़ोसी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे

आशुतोष कौशिक कहते हैं, उस घटना के बाद लोग उनसे किनारा करने लगे. कौशिक कहते हैं, “मेरे बारे में लोग पहली राय जो बनाते हैं वो बुरी होती है. मेरा काम छूट गया, शादी के लिए कई बार ख़ारिज कर दिया गया, और जब भी मैं घर बदलता हूँ, पड़ोसी मुझे अलग नज़रों से देखते हैं.”

उनकी शादी 2020 में अर्पिता से हुई जो बैंकर हैं. वो कहती हैं कि उनके घर के लोगों में उनके पति को लेकर शुरू से ही विद्वेष की भावना रही है क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पर वो वीडियो देखे हैं. अर्पिता कहती हैं, “मेरे रिश्तेदार उनके अतीत को लेकर बहुत फ़्रिक्रमंद थे. पर मुझे लगता है कि हर कोई जीवन में ग़लतियां करता है, तो मेरे पति को जीवन भर उसकी सज़ा क्यों भुगतनी चाहिए?”

कौशिक ने याचिका में लिखा- गहरा दुख और मनोवैज्ञानिक दर्द दिया

वो कहते हैं, पिछले कई सालों में उन्होंने कई न्यूज़ वेबसाइटों और चैनलों से संपर्क कर आग्रह किया कि वो उनके बारे में लेख, फ़ोटो, वीडियो हटाएँ, मगर वो जस की तस हैं. उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय और गूगल को भी लिखा, मगर कोई जवाब नहीं आया. ‘जिला गाजियाबाद’ और ‘किस्मत लव पैसा’ जैसी फ़िल्मों में अभिनय कर चुके कौशिक ने अपनी याचिका में लिखा है कि इन लेखों की वजह से उन्हें “गहरा दुख” और “मनोवैज्ञानिक दर्द” हुआ है.

ऐसा अकेला मामला नहीं

इसी तरह की अनेक याचिकाएँ भारत की विभिन्न अदालतों में दायर की गई हैं जिनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो निर्दोष पाए गए या अपनी सज़ाएं काट चुके हैं. एक मामले में, एक वैवाहिक मुक़दमे में पक्ष रहने वाली एक महिला एक लीगल वेबसाइट से ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को हटवाना चाहती हैं क्योंकि इनमें उनका पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां लिखी हैं.

मुश्किल काम, लेकिन उम्मीद कायम

जानकारों का कहना है कि अभी भारत में लोगों के लिए भुला दिए जाने के अधिकार का इस्तेमाल करना आसान नहीं है. गूगल और माइक्रोसॉफ़्ट के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ से सूचनाएँ निकलती हैं. इसके बाद विकीपीडिया, मीडियम और फ़ेसबुक व ट्विटर जैसे अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और दसियों हज़ार ब्लॉग हैं.

उनका कहना है कि गूगल बहुत आसानी से और स्वच्छ तरीक़े से किसी URLऔर फ्रेजेज को ब्लॉक कर सकता है जो वो यूरोपीय यूनियन में करता है, जिसे क़ानूनी मंज़ूरी मिली है. मगर भारत में, इस दिग्गज कंपनी को लगता है कि ऐसे आग्रहों की बाढ़ आ जाएगी.”