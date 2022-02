IT Riad: अब मिले करोड़ों के गहने, पूर्व IPS के घर बने लॉकरों में मिला इतना कैश कि 3 दिन चली गिनती

IT Raid in house of former IPS: नोएडा के पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर के बेसमेंट में बने लॉकरों में बेनामी संपत्तियों से जुड़े तारों को खंगाला जा रहा है. साथ ही उस कनेक्शन को भी खंगाला जा सकता है, जिसमें कि उन करोड़ों रुपये का प्रयोग उतर प्रदेश चुनाव (UP Election) में चुनाव प्रसार के दौरान किसी पार्टी या कार्यकर्ताओं को प्रदान करने या खर्च करने के लिए तो इकट्ठा नहीं किया गया था. कई लोग इनकम टैक्स विभाग के राडार में हैं.